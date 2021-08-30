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اقترب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من الانضمام إلى الزمالك في الموسم الجديد.

وتدور في الوقت الحالي، مفاوضات جادة بين الزمالك وبيراميدز لحسم الصفقة ويتبقى فقط قدرة مسؤولو الزمالك على توفير طلبات عبدالله السعيد، خصوصا بعد نجاح بيراميدز في التعاقد مع وليد الكرتى صانع العاب الوداد المغربى والذى كان مرشحا من قبل للانضمام إلى الزمالك.

ويرحب عبدالله السعيد بالانضمام إلى إلى الزمالك والمشاركة في دورى ابطال افريقيا التي يرغب الزمالك في الحصول على لقبها والمشاركة في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى رغبة القلعة البيضاء واللاعب في الحفاظ على بطولة الدورى العام التي حسم الزمالك لقبها منذ أيام.

وكان عبدالله السعيد قد وقع من قبل للزمالك إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، ولكنه يظل أحد اهم الأهداف للقلعة البيضاء في ظل رغبة يوسف أوباما في خوض تجربة احتراف بالدورى السعودى.