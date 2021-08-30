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«بونوتشى» عن الخسارة من «إمبولى»: «يوفنتوس» لم يعد كما كان

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«بونوتشى» عن الخسارة من «إمبولى»: «يوفنتوس» لم يعد كما كان «بونوتشى» عن الخسارة من «إمبولى»: «يوفنتوس» لم يعد كما كان

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وجه الدولى الإيطالى ليوناردو بونوتشى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى يوفنتوس، رسالة إلى جماهير نادى يوفنتوس بعد الخسارة أمام إمبولى في الجولة الثانية من الدورى الإيطالى.

وتعرض اليوفى للخسارة أمام إمبولى، بهدف نظيف، ليتوقف رصيد الفريق عند نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أودينيزى.

وعلق بونوتشى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» على الهزيمة، حيث قال: «يوفنتوس لم يعد كما كان البارحة، حان الوقت الآن من أجل العمل للحصول على النتائج المطلوبة».

ويعانى يوفنتوس من اهتزاز للمستوى منذ الموسم الماضى، حيث خسر لقب الدورى الإيطالى، الأمر الذي جعل مسؤولى النادى يقيلون أندريا بيرلو، من قيادة الفريق وإعادة ماسيماليانو أليجرى، مرة أخرى إليه لمحاولة تصحيح الأوضاع في البيانكونيرى.

يُذكر أن السيدة العجوز، فقد أهم لاعبيه هذا الموسم بعد رحيل النجمم البرتغالى كريستيانو رنالدو، وانتقاله إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى.

المصرى اليوم

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