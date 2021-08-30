أخبار عاجلة

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعداد مسودة بقوانين الانتخابات -
مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنمية التجارة الداخلية: نمتلك 100 مكتب سجل تجاري

Print
تنمية التجارة الداخلية: نمتلك 100 مكتب سجل تجاري تنمية التجارة الداخلية: نمتلك 100 مكتب سجل تجاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 100 مكتب سجل تجاري على مستوى الـ 27 محافظة، حيث أن الجهاز ممثل في الـ 27 محافظة، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب للسجل داخل مجمعات خدمات الاستثمار، وداخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأضاف «عشماوي» في تصريحات لفضائية «TeN» اليوم الاثنين، أنه عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي أقر بقرار منه أن يكون هناك فرصة لتواجد مكاتب السجل داخل فروع القطاع المصرفي، موضحًا أن البيانات في السجل التجاري كثيرة مثل عدد الشركات التي يتم تأسيسها شهريًا ورؤوس أموال هذه الشركات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها هذه الشركات والشكل القانوني لهذه الشركات.

وتابع، أنه يمكننا بهذه المعلومات معرفة حجم السوق ومؤشر السوق، موضحًا أنه فيما يتخص بالسجل التجاري، أصبح هناك حجز إلكتروني فأن العميل يمكنه الحجز إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية وهي منصة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مباحث التموين»: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة

بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة

محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين

محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين

وكيل «صحة السويس» يُكَرّم مدير إدارة التموين الطبي

وكيل «صحة السويس» يُكَرّم مدير إدارة التموين الطبي