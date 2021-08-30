تنمية التجارة الداخلية: نمتلك 100 مكتب سجل تجاري

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 100 مكتب سجل تجاري على مستوى الـ 27 محافظة، حيث أن الجهاز ممثل في الـ 27 محافظة، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب للسجل داخل مجمعات خدمات الاستثمار، وداخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأضاف «عشماوي» في تصريحات لفضائية «TeN» اليوم الاثنين، أنه عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي أقر بقرار منه أن يكون هناك فرصة لتواجد مكاتب السجل داخل فروع القطاع المصرفي، موضحًا أن البيانات في السجل التجاري كثيرة مثل عدد الشركات التي يتم تأسيسها شهريًا ورؤوس أموال هذه الشركات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها هذه الشركات والشكل القانوني لهذه الشركات.

وتابع، أنه يمكننا بهذه المعلومات معرفة حجم السوق ومؤشر السوق، موضحًا أنه فيما يتخص بالسجل التجاري، أصبح هناك حجز إلكتروني فأن العميل يمكنه الحجز إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية وهي منصة جهاز تنمية التجارة الداخلية.