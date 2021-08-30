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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور تدريب المنتخب الوطني الأول باستاد الدفاع الجوي لدعم الفريق في إطار تحضيرات الفراعنة لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحرص المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر في الجابون على حضور التدريب للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم في هذه المرحلة الهامة.

واكد الوزير في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين عن كامل دعم الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة للمنتخب في مهمتهم القومية مطالبا اللاعبين تحقيق أمال الجماهير بالتواجد في منافسات كاس العالم وهو ما أكد عليه رئيس الاتحاد المهندس احمد مجاهد حول قدرة هذا الجيل برفع علم مصر كأكبر دولة عربية في بطولة كاس العالم التي ستقام في قطر.