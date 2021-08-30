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إحالة مُسن إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4 أطفال بالمنصورة ()

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إحالة مُسن إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4 أطفال بالمنصورة (فيديو) إحالة مُسن إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4 أطفال بالمنصورة ()

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قررت النيابة العامة بمركز المنصورة، الاثنين، إحالة سائق، 58 سنة، بإحدى قرى الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بالتحرش بعدد من الأطفال بالقرية في سن تتراوح ما بين 4 و11 سنة أثناء توجههم لحفظ القرآن الكريم بجوار منزله، بعدما استدرجهم بحجة شراء حلويات.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة من 4 أسر بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة بقيام سائق مسن باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم وبأصدقائهم.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وألقى القبض على المتهم ويدعى «إ.أ»، 58 سنة، سائق، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا في أقوالهم أن المتهم بهم جنسيا.

كما استمع لأقوال المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نادم على فعلته لكنه تراجع عن اعترافه أمام النيابة العامة قائلا: «الأطفال دول زي أولادي إزاي أعمل فيهم كده».

وقال والد إحدى الضحايا أمام النيابة العامة: «المُسن استدرج ابنته 11 سنة، ونحو 13 طفلا وطفلة آخرين إلى منزله بقرية جديدة الهالة بحجة شراء حلويات ثم طلب منهم الدخول لمنزله وجعلهم يشاهدون معه أفلاما إباحية ثم طلب منهم خلع ملابسهم السفلية وخلع ملابسه أيضا ثم بدأ في ملامستهم وهددهم بالحرق والقتل لو أخبروا أحدا، لكن أحد الأطفال أخبر والدته بالواقعة».

وأشار الأب إلى أنه و3 أسر فقط تقدموا ببلاغات ضد المتهم بمركز شرطة المنصورة لكن أهالي باقى الضحايا خافوا من الفضائح ومن نفوذ أسرة المتهم الذين يقطنون جميعا في مربع سكنى واحد بالقرية.

واستمعت النيابة العامة لـ4 أطفال من المجنى على سبيل الاستدلال، وأكد جميع الأطفال الواقعة، وأن المتهم يسكن في منزل على ناصية الشارع الذي يسكنون فيه وأنهم يتوجهون لدرس القرآن بجوار منزله وأنه قام بالمناداة عليهم وأعطاهم أموالا لشراء حلويات ثم أدخلهم إحدى الحجرات بالدور الأرضى ثم شغل لهم فيلم «عيب» وبعدها طلب منهم كلهم أن يخلعوا ملابسهم السفلية علشان يلعبوا لعبة، وخلع هو أيضا وطلب منهم أن يلمسوا جسده وهو يلامس أجسادهم، ومن رفض منهم هدده بالحرق والقتل ثم هددهم بالقتل لو أخبر أحد منهم أي شخص بالواقعة.

وأكدت تحريات المباحث التي قام بها المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، صحة الواقعة وملابساتها، وأشارت التحريات إلى أن المتهم يقطن بمفرده بالدور الأرضى بمنزل تسكن فيه أسرته وأنه استدرج الأطفال وتحرش بهم جميعا داخل إحدى الغرف.

وقال محمد خالد، المحامى عن الأطفال المجنى عليهم، إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بعدما وجهت له تهم التحرش وهتك العرض.

المصرى اليوم

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