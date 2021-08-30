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ضبط وإعدام 12 طن أغذية وغلق مصنع مخللات في الشرقية

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ضبط وإعدام 12 طن أغذية وغلق مصنع مخللات في الشرقية ضبط وإعدام 12 طن أغذية وغلق مصنع مخللات في الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارة الزقازيق والقنايات، في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة.


داهمت الحملة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع للمخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية بمدينة القنايات، ومكان لتجهيز الطعام لمطعم شهير بالزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، ومكان تجهيز الطعام، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ٩ طن و٩١٠ كجم مخلل عبارة عن ١١٢ برميل «فلفل مكسيكي، وزيتون» لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتج، إعدام ٣ طن مخللات ولحوم منهم ٢٠٨ كجم «لحم مطهي، ومتبل، ومفروم، وتوابل» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.


وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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