اسمع واحذر واضحك.. نشطاء السوشيال يسخرون من وقائع النصب باسم البنوك

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تسببت واقعة سرقة أرصدة بعض عملاء أحد البنوك، التي وقعت منتصف أغسطس الجاري، في إثارة حالة من الذعر والريبة بين عدد كبير من المصريين، الذين باتوا يومها غير مطمئنين على حساباتهم البنكية.

وعليه، حذر عدد من البنوك عملاءهم من تداول أي معلومات تخص حساباتهم البنكية في غير المعاملات التي تتم داخل أفرع البنوك المختلفة في كل أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر من المكالمات الاحتيالية التي تستهدف الاستيلاء على أرقام الحسابات البنكية بحيلة «تحديث بيانات العملاء».

ولم يمضِ وقت طويل على حالة القلق والذعر التي شعر بها المصريون جراء وقائع النصب والاحتيال التي تعرض لها بعض عملاء أحد البنوك حتى عادت الطمأنينة لنفوسهم مرة أخرى بعد إعلان وزارة الداخلية عن ضبط التشكيل العصابي الذي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين للاستيلاء على المبالغ مالية من حساباتهم البنكية بطرق احتيالية.

وفور عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بدأ المصريون من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاركة وقائع من بعض محاولات تلك العصابة للإيقاع بهم.

ورغم أن أغلب تلك المشاركات كانت تهدف إلى التحذير من الحيل التي استخدمتها تلك العصابة حتى لا يقع الآخرون في فخ مشابه للصوص الحسابات البنكية، غير أن بعض المشاركات الأخرى وثقت نجاح البعض في كشف مآرب تلك العصابة وإفشال مخططاتها والإفلات من مصيدة أن يكونوا ضمن ضحاياها.

يقظة المصريين في التعامل مع هؤلاء المحتالين جعلت الطرافة والفكاهة تسيطر على لهجة حديثهم مع أفراد هذه العصابة خلال المكالمات الاحتيالية التي تلقوها منهم قبل القبض عليهم، إذ بدت حيلهم بالنسبة لهم مجرد «هراء لا يصدقه عاقل».

واحد من بين هؤلاء الذين تلقوا هذه المكالمات التي بدأت بدافع النصب والاحتيال وانتهت بالفكاهة، كانت مع شاب يدعى «حليمو»، والذي تمكن من تسجيل هذه المكالمة، وأعاد نشرها على حسابه على موقع «تيك توك».

وبدأت المكالمة بادعاء المحتال أنه أحد موظفي البنك الذين يقومون بتحديث بيانات البطاقات المصرفية، غير أن المفاجأة كانت أن «حليمو» ليس لديه أي حسابات بنكية أو بطاقات مصرفية، كاشفًا عن ادخاره لأمواله في خزانة ملابسه.

تلقائية «حليمو» خلال حديثه مع المحتال حول مكان إيداعه لمدخراته، جعلت المحتال يدخل في نوبة من الضحك الهيستيري، ما فضح أمره أمام «حيلمو» ليعترف له بالحقيقة: «أنا فعلًا من العصابة، ومعلش بقى عملت محاولة معاك وفشلت».

ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد، إذ تطورت العلاقة لحد الصداقة لدرجة نصح «حليمو» للنصاب بالعودة عن الطريق الذي يسلكه، وإبداء الاستعداد لتقديم بعض المبالغ المالية على سبيل الاقتراض، قبل أن يحذره في نهاية المكالمة من ملاحقة الأجهزة الأمنية له.

ما سبق تكرر بصورة مشابهة مع حساب آخر على موقع «فيسبوك» يحمل اسم هشام شريف، الذي كشف عن واقعة مماثلة، غير أن يقظته جعلته يتنبه إلى أنه ضمن أفراد هذه العصابة، ويتمكن من إبطال حيلته، ما اضطر المحتال لإغلاق الهاتف في النهاية.