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مرتبات تصل إلى 38 ألف دولار .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

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مرتبات تصل إلى 38 ألف دولار .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة مرتبات تصل إلى 38 ألف دولار .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

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نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قي القطاعين العام والخاص.

وننشر تفاصيل الوظائف ورابط التقديم كما يلي:

1- مساعد اداري- للامريكان وعائلاتهم CLO Administrative Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 38،065 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 05/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- مشرف كاشير لمبيعات التجزئة- Supervisory Retails Sales Cashier (All Interested Applicants)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 179،271 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 06/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3- امين مخزن- Storekeeper (3 positions)- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 127،870 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 12/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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4- مساعد قنصل- للامريكان- Consular Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members Only) (2 positions)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 30،414 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 13/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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المصرى اليوم

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