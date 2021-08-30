«تعليم أسوان» يبحث استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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عقد خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاثنين، اجتماعا مع مديري العموم بالمديرية، لبحث آخر استعدادات المديرية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حيث يؤدى 2042 طالباً وطالبة بأسوان امتحانات الدور الثانى والتى تبدأ السبت القادم.

واستعرض الاجتماع خطة المديرية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات بشكل يومى ومدى جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني من حيث استكمال الإجراءات الإدارية وعمليات التعقيم والتطهير للمدارس، ومدى جاهزية الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين .