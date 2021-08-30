إنهاء 90% من المشروع السويسري لتحسين مياه الشرب بشرق أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية باعتمادات 8،8 مليون فرنك سويسرى شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعي، حيث تم إنهاء أكثر من 90% ومخطط تشغيله خلال العام الحالي .

وأكد عطية أن هذا المشروع يجسد التعاون المثمر بين المحافظة والجانب السويسرى من أجل توفير كوب مياه نظيف لأكثر من 53 ألف نسمة من أهالى المناطق الأكثر احتياجاً بشرق مدينة أسوان حيث تم الإستثمار الجيد للمنحة السويسرية بإقتحام أهم مشكلة في هذا المناطق التي كانت تعتبر من البؤر الساخنة لضعف وإنقطاع المياه المتكرر بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتذليل المعوقات من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام لمواطنى شرق المدينة والذي سيمتد في مراحل قادمة إلى منطقة السيل الريفي للقضاء على مشاكل ضعف المياه، علاوة على الحد من المياه الجوفية .