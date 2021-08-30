★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع أهل مصر للأطفال بمحافظة الإسكندرية لعدد من أطفال المناطق الحدودية ومحافظة القاهرة، حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على اكتشاف مواهب الأطفال في المحافظات الحدودية وتثقيفهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم، ودمجهم مع أطفال مصر في العاصمة.

وبحسب بيان، الاثنين، واصلت رابع أيام فعاليات الأسبوع الثاني بزيارة تثقيفية بمكتبة الإسكندرية أعرق منارة ثقافية في الشرق الأوسط نظرا لما يضمه ذلك الصرح، بدأت الجولة بتفقد قاعات المكتبة ومشتملاتها وحضور عرض البانوراما الحضارية والتى تعد إبتكارا ثقافيا، حيث أنه أول عرض في العالم يقدم من خلال ٩ شاشات تقدم رحلة عبر الزمن، وتعرض بتناغم فنى تاريخ مصر ممزوج بالتراث، مستخدمة أحدث وسائل التكنولوجيا والميديا ليشاهد الأطفال ملحمة تاريخية صنعها أجدادهم، وتركوها إرث لهم ليفتخروا به أمام الشعوب، فشاهدوا مشاهد من الحياة في مصر القديمة، وإنجازات ملوك مصر بناة الاهرام، غرف دفن الموتى، وكذلك فيلم آخر عن مقتنيات توت عنخ امون، ومسجد عمرو بن العاص وأسباب تشييده.

واستمع الأطفال داخل أروقة المكتبة لشرح عن تاريخ المكتبة التي تم إعادة بناؤها بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالقرب من موقع المكتبة القديمة التي شيدت في عصر الاسكندر الاكبر وخلفائه وسميت قديما بالمكتبة الملكية، ولكنها تعرضت لعدة انهيارات حتى دمرت تماما في عصور ما قبل الميلاد، وتضم المكتبة حاليا عدة مكتبات جزئية وهى مكتبة الميكروفيلم، مكتبة الوسائط المتعددة، الكتب النادرة والخرائط، مكتبة الطفل، مكتبة النشئ، مكتبة طه حسين للمكفوفين، ومكتبة الخرائط، كما تضم متحف الآثار، متحف تاريخ العلوم ومتحف آخر للمخطوطات والذى ينقسم إلى ثلاث أقسام وهى قسم الأوعية النادرة، قسم الميكروفيلم وقسم العرض المتحفى إلى جانب قاعات المعارض العلمية للاطفال، مركز المؤتمرات والقبة السماوية والتى تعد مركز الورش العلمية، واختمت الزيارة بتوزيع مجلة كوكب العلم على الاطفال والمشرفين.

وأقيمت مجموعة من الورش في مكان مبيت الطلاب بالمدينة الشبابية بأبي قير، منها ورش «أدبية، حكي، أشغال يدوية لتعليم الأطفال صناعة الحلي والاكسسوارات، الحياكة، الضغط على النحاس، الطباعة على المنسوجات، اركت، تعليم فنون الأداء في الغناء للمخرج والملحن محمد مصطفى، وأخرى للمسرح للفنان عمرو حمزة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الورش والزيارات الميدانية حتى نهاية أغسطس الجاري، على أن يقام حفل الختام بقصر ثقافة الأنفوشي الأربعاء المقبل ليشمل معرض فني نتاج الورش المختلفة، عروض نتاج ورش الحكي، وورشتي الموسيقى والمسرح.