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فاروق جعفر: رقم 1 في والوطن العربي

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فاروق جعفر: الزمالك رقم 1 في مصر والوطن العربي فاروق جعفر: رقم 1 في والوطن العربي

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وجه فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي التهنئة للنادي على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، موجها الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب واللجنة السابقة برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز والمجلس السابق على الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف.

كما رحب جعفر بالأستاذ عمرو مصطفى كامل رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك.. مشددا على أن هذا المشروع أمر مميز بأن يكون الزمالك كبيرا في الإمارات.

وتابع جعفر: «نعمل بشكل احترافي كبير.. والزمالك رقم ١ في والوطن العربي، وصاحب شعبية في الخليج ونعيش هذه الأيام فرحة وبهجة بالتتويج بالبطولات».

واختتم جعفر: «كلنا نفتخر بنادي الزمالك».

المصرى اليوم

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