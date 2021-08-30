محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» في أبوقرقاص

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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أجرى جولة تفقدية بقرى مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقرى المركز، منها 98 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، و63 مشروعا للأبنية التعليمية، و22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.
وقال محافظ المنيا إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقري الريف المصري، مؤكدا أن ما نشاهده من أعمال تطوير بقري الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية، وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، لهو دليل واضح على فلسفة ورؤية «الجمهورية الجديدة» لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلى راسها مبادرة «حياة كريمة».
وتابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابوجناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الانشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة اعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية ابوجناح، كما تفقد الاعمال الانشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والاعمال الانشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابوعمر.
والتقى المحافظ، خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية.