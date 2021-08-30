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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» في أبوقرقاص

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» في أبوقرقاص محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» في أبوقرقاص

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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أجرى جولة تفقدية بقرى مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقرى المركز، منها 98 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، و63 مشروعا للأبنية التعليمية، و22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وقال محافظ المنيا إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقري الريف المصري، مؤكدا أن ما نشاهده من أعمال تطوير بقري الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية، وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة المستجد، لهو دليل واضح على فلسفة ورؤية «الجمهورية الجديدة» لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلى راسها مبادرة «حياة كريمة».

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابوجناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الانشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة اعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية ابوجناح، كما تفقد الاعمال الانشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والاعمال الانشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابوعمر.

والتقى المحافظ، خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية.

المصرى اليوم

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