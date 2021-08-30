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الشرطة العراقي يقترب من ضم مهاجم

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الشرطة العراقي يقترب من ضم مهاجم الزمالك الشرطة العراقي يقترب من ضم مهاجم

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اقترب نادي الشرطة العراقي من الحصول على خدمات عمر السعيد لاعب المعار إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم «المصري اليوم» أن مؤمن سليمان المدير الفني الحالي للفريق العراقي، يقود المفاوضات بنفسه مستفيدًا من علاقته الطيبة بإدارة القلعة البيضاء.

وقدم عمر السعيد مستويات رائعة خلال الموسم الحالي رفقة فريق الجونة وذلك بعدما حافظ على تواجده في التشكيل الأساسي بعد فترة كبيرة من الجلوس على دطة بدلاء الزمالك.

ويسعى مؤمن سليمان إلى تدعيم صفوف الشرطة من أجل استعادة لقب الدوري المحلي والمنافسة في الأجواء القارية.

المصرى اليوم

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