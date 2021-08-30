أخبار عاجلة

مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" وتأهيلها لتكون مركزًا جاذبًا للعيش والتنمية -
من أجل تعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والعماني -
"سار" و"سابك" توقعان اتفاقية لنقل البوليمرات من الجبيل إلى الدمام -
حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة -
قوات موالية لرئيس الصومال تسيطر على مبنى الإذاعة بعد خلاف مع رئيس الحكومة -
تنسيق 2021.. قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة العلمية -
السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين -
أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية -
إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غادة طلعت: سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن»

Print
غادة طلعت: سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن» غادة طلعت: سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة غادة طلعت، إنها سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن»، معقبة: “إحنا كنا مفتقدين منى زكي، ومفتقدين الدراما التي تحتوي على التفاصيل، المسلسل كان عظيم جدًا”.

وتابعت «طلعت»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أنها تعشق الفنان يحيى الفخراني وتتمنى أن تعمل معه، وتحب الفنانة الراحلة تحيى كاريوكا ومحسنة توفيق، وهند رستم، لافتة إلى أنها تحب إعادة تقديم فيلم «شباب امرأة» مرة أخرى.

وأضافت أن لديها مشكلة كبيرة في تقديم الاستعراضات، ولكنها تحب استعراضات «نيللي» بصورة كبيرة للغاية، والفنانة شريهان، واستعراضات فؤاد المهندس وشويكار في «سبع قارات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب