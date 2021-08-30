غادة طلعت: سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن»

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قالت الفنانة غادة طلعت، إنها سعيدة بعودة الفنانة منى زكي في مسلسل«لعبة نويتن»، معقبة: “إحنا كنا مفتقدين منى زكي، ومفتقدين الدراما التي تحتوي على التفاصيل، المسلسل كان عظيم جدًا”.

وتابعت «طلعت»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أنها تعشق الفنان يحيى الفخراني وتتمنى أن تعمل معه، وتحب الفنانة الراحلة تحيى كاريوكا ومحسنة توفيق، وهند رستم، لافتة إلى أنها تحب إعادة تقديم فيلم «شباب امرأة» مرة أخرى.

وأضافت أن لديها مشكلة كبيرة في تقديم الاستعراضات، ولكنها تحب استعراضات «نيللي» بصورة كبيرة للغاية، والفنانة شريهان، واستعراضات فؤاد المهندس وشويكار في «سبع قارات».