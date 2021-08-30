استثنائيا هذا العام .. جامعة عين شمس تعدل شروط القبول بنظام الساعات المعتمدة

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وافق مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، على تعديل شروط القبول شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بصورة استثنائية لهذا العام.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تيسيرا على الطلاب تم تعديل شروط القبول لهذا العام بناء على ما تنص عليه لائحة القبول في شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، إن مجلس الجامعة وافق على قرار مجلس الكلية بأن يكون الحد الأدني لدرجة اللغة الإنجليزية كلغة أولى 65%، وأن يكون 75% إذا كانت لغة ثانية، وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، على أن يكون ذلك بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط.