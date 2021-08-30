أخبار عاجلة

مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" وتأهيلها لتكون مركزًا جاذبًا للعيش والتنمية -
من أجل تعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والعماني -
"سار" و"سابك" توقعان اتفاقية لنقل البوليمرات من الجبيل إلى الدمام -
حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة -
قوات موالية لرئيس الصومال تسيطر على مبنى الإذاعة بعد خلاف مع رئيس الحكومة -
تنسيق 2021.. قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة العلمية -
السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين -
أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية -
إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استثنائيا هذا العام .. جامعة عين شمس تعدل شروط القبول بنظام الساعات المعتمدة

Print
استثنائيا هذا العام .. جامعة عين شمس تعدل شروط القبول بنظام الساعات المعتمدة استثنائيا هذا العام .. جامعة عين شمس تعدل شروط القبول بنظام الساعات المعتمدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، على تعديل شروط القبول شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بصورة استثنائية لهذا العام.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تيسيرا على الطلاب تم تعديل شروط القبول لهذا العام بناء على ما تنص عليه لائحة القبول في شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، إن مجلس الجامعة وافق على قرار مجلس الكلية بأن يكون الحد الأدني لدرجة اللغة الإنجليزية كلغة أولى 65%، وأن يكون 75% إذا كانت لغة ثانية، وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، على أن يكون ذلك بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب