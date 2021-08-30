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ضبط مصنع عسل أسود غير آدمي و8 قضايا تموينية في حملة بالمنيا

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ضبط مصنع عسل أسود غير آدمي و8 قضايا تموينية في حملة بالمنيا ضبط مصنع عسل أسود غير آدمي و8 قضايا تموينية في حملة بالمنيا

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تمكن فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث في المنيا، مصنع عسل أسود غير آدمي و8 قضايا تموينية .

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين المحافظة، 9 محاضر تموينية متنوعة شملت مصنع جبنه به العديد من ألجبنه المنتهية الصلاحية بمركز مطاي، ومصنع غير آدمي لإنتاج العسل الأسود بمركز أبوقرقاص، وضبط مخزن سلع بدون ترخيص ببندر ملوي جنوب المحافظة .

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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