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بطريرك الكاثوليك ينعي أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس

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بطريرك الكاثوليك ينعي أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بطريرك الكاثوليك ينعي أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس

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نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأنبا بطرس أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس الذي وافته المنية أمس.

وقال في بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني في انتقال نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء».

وأضاف «نطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقل والكنيسة الصبر والرجاء».

المصرى اليوم

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