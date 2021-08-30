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مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج لمساعدة دول الجوار للخروج من الأزمة الليبية

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مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج لمساعدة دول الجوار للخروج من الأزمة الليبية مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج لمساعدة دول الجوار للخروج من الأزمة الليبية

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قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن البرلمان الليبي يرحب بأي مساعدة لليبيا من أجل أن تخرج من الأزمة الليبية وخاصة دول الجوار، التي نعول عليها بشكل كبير لمساعدة ليبيا، لأن ما يدور في ليبيا يهم هذه الدول باعتبارها أمن قومي وكذلك الأمور الاقتصادية، والتبادل في مجالات متعددة في دول الجوار خاصة وتونس والجزائر وتشاد والنيجر.

وأضاف "المريمي" في مداخلة هاتفية لفضائية "TeN" اليوم الاثنين، أن مؤتمر الجوار الليبي بالجزائر مهم جدًا ونؤيده بقوة ونحتاج لدول الجوار لمساعدة ليبيا من أن تخرج من هذه الأزمة التي تمر بها، موضحًا أنه من المفترض تتجه للمؤتمر لأنه جاء نتيجة حوار ونقاش واجتماعات عديدة، أبرزهم برلين 1 و2 وكذلك جنيف وتونس والقاهرة.

وتابع، أنه في كل هذه الاجتماعات خرجنا واتفقنا على أساس أن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر القادم وهي انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للدولة الليبية وانتخابات برلمانية لاختيار مجلس نواب ليبي جديد، مؤكدًا أن الجميع من المفترض أن يكون ملتزم به والدليل البدء في مناقشة القوانين الخاصة بانتخاب رئيس للدولة الليبية وكذلك مجلس النواب.

المصرى اليوم

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