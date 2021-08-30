منظمة التجارة تنظر في نزاع بين واشنطن وبكين بشأن حصص لاستيراد الحبوب

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قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إنها ستنظر في نزاع طال أمده بين الصين والولايات المتحدة بشأن استخدام بكين لقيود على استيراد الأرز والقمح والذرة.

وكانت المنظمة التي مقرها جنيف قد أصدرت حكما في 2019 ضد استخدام الصين نظام للحصص للواردات الزراعية بعد أن نجحت الولايات المتحدة في إقامة الحجة على أنه يقيد فتح السوق أمام صادرات الحبوب الأمريكية.

وقالت الصين انها نفذت منذ ذلك الحين توصيات منظمة التجارة لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك، وقالت الشهر الماضي إن لها الحق في اتخاذ «إجراءات مضادة» بحق بكين، دون أن تقدم تفاصيل عن مستوى الانتقام.

وجرت العادة على أن تقدم لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة حكمها إلى الأطراف المعنية في غضون ستة أشهر بعد سلسلة جلسات استماع ومشاورات.