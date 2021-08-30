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توصل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونجح مسؤولو نادي المصري، في التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، للحصول على خدمات أحمد عيد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم، وذلك بعد الجلسة التي عقدها محمد الخولي، نائب رئيس النادي البورسعيدي مع لجنة الكرة بالزمالك في الساعات الماضية. ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، خلال السشاعات المقبلة، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان المصري أعلن في الساعات الماضية تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادي الاهلي، لمدة موسمين ليكون أول صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

يُذكر أن على ماهر طلب من إدارة المصري ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.