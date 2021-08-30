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مختار مختار مديرًا فنيًا لغزل المحلة

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مختار مختار مديرًا فنيًا لغزل المحلة مختار مختار مديرًا فنيًا لغزل المحلة

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أعلن نادي غزل المحلة عن تعيين مختار مختار مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال منافسات الموسم القادم خلفاً لخالد عيد.

وكانت إدارة زعيم الفلاحين قد أعلنت بالأمس عن رحيل خالد عيد بعد مسيرة مميزة مع الفريق تمكن خلالها من قيادته للدوري الممتاز والحفاظ على تواجده ضمن الكبار.

وسيكون تشكيل لجهاز الفني الجديد كالتالي:

مدير فني مختار مختار
مدرب عام عبدالله رجب
مدرب مساعد أسامة محمد
مدرب عمرو رمضان
مدرب حراس مرمى عصام عبدالعظيم
معد بدني سعيد عبدالعظيم

وأنهى غزل المحلة منافسات الموسم الحالي في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز العاشر.

المصرى اليوم

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