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يوافق على بيع حميد أحداد للرجاء المغربي

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الزمالك يوافق على بيع حميد أحداد للرجاء المغربي يوافق على بيع حميد أحداد للرجاء المغربي

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب عن الموافقة على انتقال اللاعب حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.
ووافقت اللجنة على بيع أحداد للنادي المغربي بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الناديين واللاعب.
كان أحداد قد أعير إلى الرجاء المغربي الموسم قبل الماضي، وعاد الموسم الماضي للزمالك وأسهم في تتويج الأبيض بالدوري الممتاز موسم 2020 – 2021.

يذكر ان المجلس السابق برئاسة رفض بيع حميد احداد للرجاء المغربي بمقابل مادى وصل لـ 600 الف دولار وذلك قبل تجميد مجلسه

المصرى اليوم

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