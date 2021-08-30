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عمرو مصطفى يكشف فكرة مشروع في الإمارات

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عمرو مصطفى يكشف فكرة مشروع الزمالك في الإمارات عمرو مصطفى يكشف فكرة مشروع في الإمارات

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أكد عمرو مصطفى رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع لإنشاء فرع النادي بالإمارات، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين.

وقال مصطفى على هامش المؤتمر الصحفي إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة.

وتابع عمرو مصطفى: “سنقوم في البداية بإنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى انشاء فرق للألعاب الأخرى”.

واختتم مصطفى: “لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء ناد يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية”.

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