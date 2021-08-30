أخبار عاجلة

مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" وتأهيلها لتكون مركزًا جاذبًا للعيش والتنمية -
من أجل تعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والعماني -
"سار" و"سابك" توقعان اتفاقية لنقل البوليمرات من الجبيل إلى الدمام -
حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة -
قوات موالية لرئيس الصومال تسيطر على مبنى الإذاعة بعد خلاف مع رئيس الحكومة -
تنسيق 2021.. قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة العلمية -
السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين -
أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية -
إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الخطيب: جراج أهلي مدينة نصر حلم طال انتظاره لخدمة أعضاء النادي

Print
الخطيب: جراج أهلي مدينة نصر حلم طال انتظاره لخدمة أعضاء النادي الخطيب: جراج أهلي مدينة نصر حلم طال انتظاره لخدمة أعضاء النادي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي أن افتتاح جراج فرع مدينة نصر حلم طال انتظاره، وهو أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تحقيق أفضل الخدمات التي تليق بجماهير وأعضاء النادي، بما يتواكب مع النهضة الإنشائية وعمليات التنمية التي تشهدها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

ورحب محمود الخطيب في بداية كلمته بالسادة الحضور في حفل افتتاح مشروع جراج فرع النادي بمدينة نصر، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين.

وقال الخطيب: «إن هذا المشروع يمتد إلى سنوات طويلة، وسعى مجلس الإدارة لإنجازه، ولكن الأمر ارتبط بالحصول على التراخيص والموافقات لسنوات طويلة، وفي النهاية تم الحصول عليها وإنجاز هذا المشروع الضخم».

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بشعار النادي الأهلي (تاريخ.. مبادئ.. تطوير) واليوم هو يوم مهم لكل جماهير وأعضاء النادي من خلال استكمال أحد المشروعات المهمة التي تم وضعها في برنامج عائلة الأهلي، الذي استهدف تحقيق أفضل الخدمات التي تليق بجماهير وأعضاء النادي.

وأوضح ا الخطيب أنه تم إنجاز الغالبية العظمى من فقرات برنامج عائلة الأهلي، باستثناء بعض المشروعات البسيطة للغاية التي تسبب في تعطيل العمل بها، مثل مشروع إنشاء حضانة لخدمة أعضاء النادي. مؤكدًا أن السنوات الأربع الماضية شهدت أيضًا إنجاز مشروعات لم يكن معلنًا عنها ضمن برنامج عائلة الأهلي.

وأكد الخطيب أن عملية التنمية التي تشهدها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدفع مجلس إدارة الأهلي إلى العمل بقوة لاستكمال هذه المشروعات الضخمة.

وأوضح أنه منذ تسلم مجلس إدارة النادي الأهلي أرض مدينة نصر في عام 90 كان هناك رغبة قوية في تدشين مشروع جراج يخدم أعضاء النادي ويحل أزمة تكدس السيارات، ولكن الأمر ارتبط في المقام الأول بالحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بذلك، ومن ثم اليوم نعلن رسميًّا افتتاح هذا المشروع الضخم.

وقال: «المرحلة المقبلة تشهد استكمال المشروع أيضًا بتوسيعه لاستقبال أعداد أكبر من السيارات، من خلال تدشين أدوار عليا بحثًا عن مزيد من الخدمات التي يستحقها عضو النادي».

ووجه الخطيب الشكر إلى الجهات المعنية، التي حرصت على دعم ومساعدة الأهلي لإنجاز هذا المشروع، وفي مقدمتها شركة أبناء سينا، التي قامت بتنفيذ المشروع في وقت قياسي، مؤكدًا أنها إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، التي أبدت تعاونًا كبيرًا مع إدارة النادي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي في وقت قياسي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الجميع منذ سنوات طويلة.

وأكد الخطيب أن مشروع تدشين جراج مدينة نصر يأتي متوافقًا مع الأهداف التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة استغلال هذه المساحات الخالية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، وهو ما تم بالفعل من خلال تدشين مشروع الجراج الذي يأتي لتقديم أفضل الخدمات للنادي الأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري

مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري

شوبير يفجرها: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

شوبير يفجرها: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"