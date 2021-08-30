ستقبل 1000 سيارة .. الخطيب ووزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحون جراج الأهلي

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مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والكابتن عصام العرجاني نائب رئيس مجموعة العرجاني جروب، قاموا مساء اليوم الاثنين بافتتاح جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

شهدت الاحتفالية حضور قيادات الأهلي وكباتن الفرق الرياضية المختلفة ولجانه للمشاركة في هذا الافتتاح، الذي انطلق في الخامسة مساء بحضور المسئولين عن شركة «أبناء سينا» التي قامت بتنفيذ المشروع، وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى. وقد أبدت هذه الشركة تعاونًا كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.