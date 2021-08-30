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النصر: إصابة "الصليهم" تبعده عن المواجهة الآسيوية.. وغياب للثلاثي بسبب تراكم البطاقات

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النصر: إصابة "الصليهم" تبعده عن المواجهة الآسيوية.. وغياب للثلاثي بسبب تراكم البطاقات النصر: إصابة "الصليهم" تبعده عن المواجهة الآسيوية.. وغياب للثلاثي بسبب تراكم البطاقات

النصر: إصابة

أعلن نادي ‫النصر، اليوم الاثنين، عن مدة غياب لاعب الفريق الكروي الأول عبدالمجيد الصليهم.

حيث قال النادي إن الصليهم سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بتمزق في أربطة مفصل الكاحل.

وكان الصليهم تعرض للإصابة في مفصل القدم عند الدقيقة السابعة من مباراة التعاون الخميس الماضي، والتي كسبها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبالتالي ينضم الصليهم إلى قائمة الغائبين عن مواجهة تراكتور الإيراني في الـ 14 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 الآسيوي، إلى جانب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمدافعين علي لاجامي، وعبد الله مادو، بسبب تراكم البطاقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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