لسرقة التاكسي.. قرار من المحكمة في اتهام محام بقتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه بالشرقية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة محامي تحت التدريب وزوجة أبيه وصديقه، لجلسة ٣٠ سبتمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل، في واقعة إتهامهم بقتل والد المتهم الأول ودفن جثته في منطقة جبلية بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من عام 2018، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول«م. أ. م» سائق تاكسي إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة، مصابا بطعنات. وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات قيام«أ. م.» 31 عاما «نجل المجني عليه» ويعمل محامي تحت التدريب وصديقه و«ع. ج. ذ» 39 عاما كهربائي، و«ي. أ. ع» 34 عاما، ربة منزل «زوجة القتيل»، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بقتل المجني عليه.

حيث قام الإبن بمعاونة زوجة أبيه بقتل والده، وبمساعدة صديقه تخلصوا من الجثة ودفنها بالمنطقة الجبلية المجاورة لطريق بلبيس- العاشر من رمضان، بغية سرقة سيارته التاكسي والتخلص من معاملته السيئة لهم. وأشارت التحريات أن أنه أثناء قيام المتهمين بتنفيذ مخططهم الإجرامي، شاهدهما أحد المواطنين والذي تصادف وجوده في مسرح الجريمة، فقام بإخطار الشرطة التي عثرت على الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة.

بتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بأنهم اتفقوا على التخلص من المجني عليه لسوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي منه، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.