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إيناس عبدالدايم تستقبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة

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إيناس عبدالدايم تستقبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إيناس عبدالدايم تستقبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة

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استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين والامارات ودراسة تنفيذ عدد من المشروعات الابداعية المتبادلة .

في البداية اكدت عبدالدايم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات ووجهت تحياتها للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة واشادت بجهوده الدؤوبة لدعم الثقافة العربية، واشارت إلى ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنسانى ونشر السلام بين الشعوب، وتابعت ان وزارة الثقافة تبذل جهودا متنوعة لاقامة فعاليات تبادلية وإبداعية لتاصيل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تاكيد القيمة المتفردة للوطن اقليميا وعالميا، ثم استعرضت نماذج من مساعى نشر التنوير بمختلف ربوع الوطن كما تناولت عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتنمية الوعى بمختلف ارجاء الجمهورية .

ونقل محمد العويس تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة إلى وزيرة الثقافة، مشيراً إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون المشترك في مختلف مجالات الابداع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، واشاد بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب العالم .

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على بدء التنسيق المشترك لاقامة ملتقي الشارقة للسرد والقصة القصيرة والذي يهتم بالمبدعين والنابغين في هذا المجال ويقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والمتوقع انطلاقه العام المقبل 2022 .

المصرى اليوم

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