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رئيس جامعة طنطا : انتهاء التدريب الصيفي لطلاب العرب

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رئيس جامعة طنطا : انتهاء التدريب الصيفي لطلاب العرب رئيس جامعة طنطا : انتهاء التدريب الصيفي لطلاب العرب

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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، انتهاء فترة التدريب الصيفى لطلاب الجامعات العربية، ضمن إتفاقية تبادل العروض والتدريب لطلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية.

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة استطاعت أن تفوز بالعديد من المراكز المتقدمة في منظومة التبادل الطلابى بين الجامعات العربية على مدار السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن جامعة طنطا ستظل المدرسة الحقيقية لإعداد وتأهيل القيادات والكوادر الشبابية القادرة على الإبداع والابتكار على مستوى الجامعات العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق التواصل بين هؤلاء الشباب سيظل الهدف الأسمى الذي تسعى اليه جميع الدول العربية، من وراء عقد مثل هذه الملتقيات الإبداعية للتعاون والاندماج بين طلاب الجامعات العربية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين ‏القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة طنطا تمتلك العديد من البرامج التعليمية الحديثة المصنفة على مستوى الجامعات العالمية، مشيرًا إلى حرص جامعة طنطا الدائم على تطوير منظومة التعاون والتدريب العملى والميدانى للطلاب الوافدين من جميع الجامعات العربية، للمساهمة في ثقل مهاراتهم العملية والعلمية من خلال توفير البيئة التعليمية الحديثة التي بدورها تساهم أعداد

من جانبهم أشاد الطلاب بالجهد المبذول الذي قدمته جامعة طنطا خلال استضافتهم من خلال أعمال التدريب والتأهيل على احدث البرامج والامكانيات العلمية المتميزة المتوفرة على أرض جامعة طنطا، مثمنين كذلك جهود إدارة العلاقات العامة خلال فترة التدريب .

شمل التكريم محمد جمال الدين، عمرو فائز ناجى، هارون عبدالله على، هبه انور سيف، شيماء عادل سعيد، أمين أحمد حسن، هيام محمود عبدالله، أشرف عبدالله سالم من جامعة تعز اليمنية، ورؤيا خالد زين، وديالا بسام محمود من جامعة النجاح الفلسطينية .

المصرى اليوم

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