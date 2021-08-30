أخبار عاجلة

حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة -
قوات موالية لرئيس الصومال تسيطر على مبنى الإذاعة بعد خلاف مع رئيس الحكومة -
تنسيق 2021.. قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة العلمية -
السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين -
أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية -
إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان -
مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري -
«رجعت ريما لعادتها القديمة».. اتحاد الكرة تواصل مع كوبر لخلافة البدري -
شوبير يفجرها: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر -
مقتل شاب بطلقات نارية في الرأس أمام جامعة جنوب الوادي بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الزارعة : وجه بتطوير حديقة الحيوان والأورمان والمتنزهات

Print
الزارعة : السيسي وجه بتطوير حديقة الحيوان والأورمان والمتنزهات الزارعة : وجه بتطوير حديقة الحيوان والأورمان والمتنزهات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبدالفتاح يتابع ملفات الأمن الغذائي بصفة مستمرة.

وأوضح «الصياد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الحدائق والمتنزهات ومن بينها حديقة الحيوان والأورمان، كي تعمل بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتضم أفضل الجوانب الترفيهية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإدارة حدائق الحيوان أمر وارد.

ولفت الصياد إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان حقق قيمة مضافة، مشيرًا إلى تخصيص قروض بقيمة 5.1 مليار جنيه لمشروعات دعم صغار المزارعين برؤوس الماشية عالية الإنتاج.

وأشار إلى أن هولندا وألمانيا من ضمن الدول التي تمتلك رؤوس ماشية تتسم بإنتاجية عالية من الألبان، مؤكدًا استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم والرعاية البيطرية لصغار المزارعين.

وأوضح أن حجم إنتاج الألبان وصل إلى 6.5 مليون طن سنويًا، لافتًا أن حققت شبه اكتفاء ذاتي من الأسماك، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتصديرها إلى أسواق أفريقية وبعض الأسواق العربية.

وأكد نائب وزير الزراعة تقديم العديد من التسهيلات لصغار المزارعين، من بينها توفير رؤوس الماشية، فضلا عن توفير قروض بفائدة 5% سنويًا، وتسهيل إجراءات تراخيص إقامة المزارع، مشيرًا إلى تخصيص 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي لمشروعات الثروة الداجنة التي تستهدف التصدير إلى الخارج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري

مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري

شوبير يفجرها: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

شوبير يفجرها: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"