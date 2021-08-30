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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملفات الأمن الغذائي بصفة مستمرة.

وأوضح «الصياد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الحدائق والمتنزهات ومن بينها حديقة الحيوان والأورمان، كي تعمل بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتضم أفضل الجوانب الترفيهية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإدارة حدائق الحيوان أمر وارد.

ولفت الصياد إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان حقق قيمة مضافة، مشيرًا إلى تخصيص قروض بقيمة 5.1 مليار جنيه لمشروعات دعم صغار المزارعين برؤوس الماشية عالية الإنتاج.

وأشار إلى أن هولندا وألمانيا من ضمن الدول التي تمتلك رؤوس ماشية تتسم بإنتاجية عالية من الألبان، مؤكدًا استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم والرعاية البيطرية لصغار المزارعين.

وأوضح أن حجم إنتاج الألبان وصل إلى 6.5 مليون طن سنويًا، لافتًا أن مصر حققت شبه اكتفاء ذاتي من الأسماك، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتصديرها إلى أسواق أفريقية وبعض الأسواق العربية.

وأكد نائب وزير الزراعة تقديم العديد من التسهيلات لصغار المزارعين، من بينها توفير رؤوس الماشية، فضلا عن توفير قروض بفائدة 5% سنويًا، وتسهيل إجراءات تراخيص إقامة المزارع، مشيرًا إلى تخصيص 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي لمشروعات الثروة الداجنة التي تستهدف التصدير إلى الخارج.