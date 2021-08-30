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"عبدالملك": استمرار الحوثيين في التصعيد مؤشر على إسقاطهم خيار السلام

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"عبدالملك": استمرار الحوثيين في التصعيد مؤشر على إسقاطهم خيار السلام "عبدالملك": استمرار الحوثيين في التصعيد مؤشر على إسقاطهم خيار السلام
اتهم الميليشيا بالمقامرة بدماء اليمنيين تنفيذًا لتعليمات إيران

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين: "إن التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في ، دون أي اعتبار للتحركات الأممية والدولية للحل السياسي، مؤشرٌ على إسقاطها خيار السلام، والإصرار على المقامرة بدماء اليمنيين تنفيذًا لأجندات وتعليمات النظام الإيراني".

وجدَّد "عبدالملك" خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة النرويجية لدى اليمن سيجنه جورو جيلين التشديد على موقف اليمنية الثابت والمبدئي في الوصول إلى السلام الدائم والعادل، وفق المرجعيات الثلاث المتوافَق عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعرب عن تطلُّعه إلى دور أكثر فاعلية لمملكة النرويج من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي؛ لممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في إيران؛ وذلك لتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافَق عليها باعتبارها الطريق الأضمن والوحيد نحو السلام والاستقرار في اليمن.

من جهتها، أكدت القائمة بأعمال السفارة النرويجية استمرار دعم بلادها للحكومة والشعب اليمني حتى تحقيق السلام، والحرص على تكثيف الدعم الاقتصادي والإنساني والإغاثي لتخفيف معاناة اليمنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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