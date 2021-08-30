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"السديس" يدشِّن الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

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تتضمن أرشفة جميع الدروس وتكوين لجنة علمية لسماعها وتنقيحها

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي الشريف، التي تعمل على حصر كل ما أُلقي من دروس علمية منذ بدء التسجيلات داخل المسجد النبوي الشريف، وإتاحتها لجميع الراغبين عبر تطبيق إلكتروني.

وعد الدكتور السديس الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي الشريف استدامة للدروس لإيصال رسالة المسجد النبوي الشريف العلمية لشتى بقاع العالم، وإهداءً للعلماء والطلاب والباحثين، ومرجعًا لإصدارات المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ.

وتتضمن خطة عمل الموسوعة أرشفة جميع الدروس، وتكوين لجنة علمية لسماع الدروس وتنقيحها، وتقسيم جميع الدروس وترتيبها بحسب اللغات والتخصصات، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في تجويد المخرجات، مع تحديد معيار زمني للانتهاء من إعداد الموسوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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