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إسرائيل : 32 وفاة و 6576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إسرائيل : 32 وفاة و 6576 إصابة جديدة بفيروس كورونا إسرائيل : 32 وفاة و 6576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، إثر الإصابة بفيروس كورونا، لافتًة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت منذ بدء الجائحة إلى 6990 وفاة.

وذكرت، أنه تم تسجيل 6576 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إجراء 87،225 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 7.81%، وهذه أعلى نسبة منذ فبراير الماضي.

وأضافت، أن عدد مرضى كورونا بلغ 79،625، يرقد 1145 منهم في المستشفيات، وبينهم 731 مريضا في حالة خطيرة، ويخضع 160 منهم لتنفس اصطناعي.

- صورة أرشيفية

أكثر من مليون تلقوا لقاح كوورنا في إسرائيل

وأشارت إلى أن عدد الذين تلقوا جرعة التطعيم الثالثة تجاوز المليونين، وبلغ 2،041,949، وجرعة التطعيم الثانية 5,474,954، وجرعة التطعيم الأولى 5،962,290.

وأعلنت الوزارة، عن إتاحة الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات العمرية، والذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

- صورة أرشيفية

إعفاء العائدين إلى إسرائيل من الحجر الصحي

ومن جانبه، أعلن منسق مكافحة فيروس كورونا بروفيسور سلمان زرقا، عن إعفاء العائدين إلى إسرائيل، ممن تم تطعيمهم في الأشهر الستة الماضية بجرعة ثانية أو ثالثة؛ من الخضوع لحجر صحيّ، بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويدخل قرارات الإعفاء من الحجر حيّز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة المقبل، 3 سبتمبر. ويشمل الإعفاء الأشخاص الذين مر 7 أيام على تلقيهم الجرعة الثالثة، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية أو تعافوا من كورونا قبل مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

وأقرأ أيضًا: مفاجآت الفيروس القاتل.. سلالة جديدة من كورونا تتخطى الأجسام المضادة

المصرى اليوم

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