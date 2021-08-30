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«توجيهات بتطعيم هذه الفئات».. بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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«توجيهات بتطعيم هذه الفئات».. بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا «توجيهات بتطعيم هذه الفئات».. بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن المصنع لن ينتج لقاحات كورونا فقط، إنما يستهدف تصنيع اللقاحات الأخرى الخاصة ببرنامج التطعيمات الإجباري، وتوزيعها بالمجان على الأطفال.

أضافت هبة والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن هناك توجه للدولة لتنويع مصادر لقاحات كورونا، وتستهدف الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا، ثم التصدير للخارج وتصبح مركز إقليمي لتصنيع لقاح كورونا بالقارة الإفريقية.

تابعت رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم البدء في إنتاج لقاح كورونا بمصنع العجوزة بطاقة إنتاجية 630 ألف جرعة يوميًا، ومصنع 6 أكتوبر يستهدف 6 أضعاف الطاقة الإنتاجية لمصنع العجوزة، موضحة أن هناك توجيهات من الرئيس لتطعيم جميع الطلاب والأساتذة وأساتذة الجامعات، وسوف نشهد زيادة كبيرة في الجرعات المتاحة، منوهًا بأنه قريبًا سيتم الانتهاء من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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