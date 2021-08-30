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مقتل 4 جنود من الجيش السوري في درعا

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مقتل 4 جنود من الجيش السوري في درعا مقتل 4 جنود من الجيش السوري في درعا

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قنل 4 من أفراد الجيش السوري وجرح 15 آخرون جراء استهداف مسحلين لحواجز الجيش في درعا جنوب البلاد

وقالت وكالة سانا أن "المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم الأحياء السكنية وحواجز للجيش في درعا ما تسبب باستشهاد 4 جنود وإصابة 15 آخرين وأيضاً إصابة طفلة وأمها تم إسعافهما إلى المشفى الوطني".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش رد على اعتداءات الإرهابيين على الفور مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق".

وأضافت الوكالة أن طفلة ووالدتها أصيبتا جراء اعتداءات طالت الأحياء السكنية، تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في المدينة.

المصرى اليوم

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