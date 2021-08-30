البابا تواضروس يرأس صلوات تجنيز أسقف شبين القناطر في الكاتدرائية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر الاثنين، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، الذي رقد في الرب أمس.

وصلّى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التجنيز بمشاركة و34 من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأعداد كبيرة من شعب شبين القناطر، وجرت ترتيبات الصلاة كافةً وسط إجراءات احترازية دقيقة، قامت على تطبيقها فرق الكشافة.

وتنيح الأنبا بطرس مساء أمس عن عمر ناهز 74 سنة، بعد صراع مع المرض، وبعد 12 سنة أسقفًا سبقتها 31 في الرهبنة.

وألقى قداسة البابا كلمة قدم خلالها التعزية في نياحة الأب الأسقف الجليل الراحل، لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، مثمنًا سيرته الفاضلة، التي تميزت بالعطاء والهدوء والالتزام والأمانة.

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية