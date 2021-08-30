87 % للطب و75 % للهندسة.. تعرف على الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

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أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الاثنين، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرر المجلس تحديد الحد الأدنى للقبول الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على النحو التالي:

تنسيق

وأقر المجلس الحد الأدني لكليات الطب بالجامعات الخاصة عند 87%، والأسنان 85%، والعلاج الطبيعي والصيدلة 83%، والطب البيطري 77%، والهندسة 75%، وعلوم الحاسب 68%، والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية 65%، والفنون 64%، والعلوم الأساسية والإعلام وإدارة الأعمال واللغات 60%.

كما اعتمد المجلس الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية بواقع 85%، لكليات الطب، و80% لكليات طب الاسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، و70% للهندسة، و65% لعلوم الحاسب، و60% لكليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والفنون، و58% للعلوم الأساسية، و55% للإعلام والادارة واللغات والتربية والحقوق 55%.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد كما يلي:

البداية: يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 عند الساعة 5 عصراً.

النهاية: يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 5 عصراً.

نتيجة التوزيع: الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 عند الساعة 12 ظهراً.

ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة هذا العام من خلال الدخول على منـصة القـبول الإلكتروني للجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg.

وتشارك كل الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد)، موضحًا أن الطالب يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ثم يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.

وعن الجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)، فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، من هنا.