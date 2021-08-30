فاكسيرا: نستهدف إنتاج 24 ألف عبوة في الساعة من لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا، ولكن التصدير لإفريقيا، مضيفة أن المستهدف إنتاج 24 ألف عبوة في الساعة.

وأكدت هبة والي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، الاثنين، أن تطعيم كورونا المصري فعال وآمن تماما، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 8 أنواع من اللقاحات وليست مقتصرة على تصنيع لقاح فاكسيرا فقط، ومصر الآن تتجه إلى توفير الاحتياجات الذاتية الخاصة من لقاح كورونا وبعدها تهدف إلى التصدير.

وذكرت هبة والي أن الفترة الماضية وجهت الدولة بتوفير مختلف أنواع اللقاحات، ومصنع أكتوبر يستهدف إنتاج 6 أضعاف إنتاجية مصنع العجوزة.