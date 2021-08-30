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بعروض التنورة .. ميناء الإسكندرية يستقبل 455 سائحا من جنسيات مختلفة

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بعروض التنورة .. ميناء الإسكندرية يستقبل 455 سائحا من جنسيات مختلفة بعروض التنورة .. ميناء الإسكندرية يستقبل 455 سائحا من جنسيات مختلفة

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استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، السفينة السياحية Blue Sapphire التي تتبع الخط الملاحي ANEX Selectum Blu قادمة من ميناء Antalya التركي، وعلى متنها 455 سائحًا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم. وتعد الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية إذ أن من المتوقع توافد 13 رحلة أخرى بواقع رحلة أسبوعيًا إلى المزارات السياحية بكلا من مدينتي الإسكندرية والقاهرة.


كان في استقبال السفينة السياحية Blue Sapphire على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية كل من الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة. وأعدت هيئة ميناء الإسكندرية عرض فولكلوري لإحدى فرق الفنون الشعبية لاستقبال السائحين بعروض التنورة الذين أبدوا سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال والعودة للتواجد بمصر والاستمتاع بمزاراتها السياحية.

وقال الربان طارق شاهين، إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعدت كافة التجهيزات اللازمة بمرافق محطة الركاب البحرية لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين. وأضاف، أنه من المنتظر ارتفاع معدلات تردد السفن السياحية وأعداد السائحين مع بدء موسم الخريف والذي يعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات الكروز على ميناء الإسكندرية.


يشار إلى ان هيئة الميناء أتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لتتلائم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة أزمة COVID-19 طبقاً للوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA.

المصرى اليوم

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