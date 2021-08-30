أسامة عباس يحسم الجدل حول عدم إرسال المنتجين والمخرجين أدوارا له

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تدوينة تحمل اسم الفنان أسامة عباس عبر مواقع التغريدات «تويتر»، يطالب فيها المنتجين بإعطائه أدوارا لأنه لا زال قادرا على العمل.

وتواصلت «المصري اليوم» مع الفنان أسامة عباس ليكشف حقيقة التدوينة، ورد قائلا: «التدوينة المنتشرة عبر مواقع الأخبار وصفحات السوشيال ميديا لا تمت لي بأي صلة نهائي، لأني لا استخدم تلك المواقع أو أي صفحات خاصة بي عبر مواقع الإنترنت».

موضحا :«التليفون بالنسبالي هو وسيلة التواصل الوحيدة، اقفل وافتح بس».

وعن بيان نقابة المهن الموسيقية رد قائلا: «الدكتور أشرف زكي كلمني واطمن عليا، ومن خلالكم أحب أشكره وأشكر نقابة المهن التمثيلية على مثل هذا البيان وتقديرهم بالاتصال بي بعد انتشار هذا الخبر الكاذب، لأن هذا الخبر سمعته مثلكم تماما».

واختتم حديثة قائلا:«حاليا أنا عايش في بيتي بالساحل مع زوجتي وأولادي، وأحفادي بجانبي وطول الوقت معي الحمد لله، وكفاية 50 سنة تليفزيون الحمد لله استمتع بحياتي حاليا بقراءة الكتب والجلوس مع ،ولادي، أشياء حرمت منها خلال الخمسين عاما الماضيين».

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت منذ قليل برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا بشأن هذه الواقعة.

وجاء نص البيان كالتالي: «تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل».



وتابع البيان: «وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما تؤكد النقابة تضمانها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

انتشرت خلال الساعات الماضية رسالة من الفنان أسامة عباس خاصة بعدم إرسال المنتجين والمخرجين أدوارا له، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وهي عبارة عن تغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم أسامة عباس ومكتوب بها: «لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل».انتشرت خلال الساعات الماضية رسالة من الفنان أسامة عباس خاصة بعدم إرسال المنتجين والمخرجين أدوارا له، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وهي عبارة عن تغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم أسامة عباس ومكتوب بها: «لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل».