لجنة الأفلاج تُطلق أكاديمية "الكاراتيه" لتدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائية والمتوسطة

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لاقت إقبالاً كبيرًا لتزامنها مع أوقات الدراسة

انطلق مطلع هذا الأسبوع تدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائي والمتوسطة في أكاديمية لجنة التنمية الاجتماعية لـ"الكاراتيه"؛ وذلك لتدريب الطلاب على ألعاب الدفاع عن النفس، وتحويل الطاقة السلبية إلى نشاط صحي، والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

وقامت لجنة الأفلاج بتقسيم فترات التدريب بالتزامن مع انتهاء الطلاب من ساعات الدراسة حسب الفئات العمرية؛ إذ خُصص برنامج تدريبي لطلاب الفئة العمرية في الصفوف الأولية، وبرنامج آخر لطلاب الصفوف العليا، وبرنامج ثالث لطلاب المرحلة المتوسطة. وقد لقيت تلك البرامج إقبالاً من قِبل الطلاب، ولكن التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية قنَّن عدد المتدربين في كل برنامج حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب المتدربين.

يُذكر أن لجنة الأفلاج أطلقت هذا الأسبوع للطلاب برامج ثقافية ورياضية وتربوية واجتماعية ومهاراتية تزامنًا مع استئناف العمل في نادي عطاء باللجنة.