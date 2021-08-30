"العودة الآمنة للمدارس".. ندوة خليجية لاستعراض آليات التعامل مع كورونا

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بحث أولوياتها ومتطلباتها ونماذج مقترحة لخطة الاستعداد للعودة

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي ندوة بعنوان "العودة الآمنة للمدارس" قدم فيها مكتب التربية العربي عرضاً شاملاً لأبرز المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات التي نظمها وشارك فيها وذات علاقة بالتعامل مع جائحة كورونا وآثارها على العودة للمدارس والفرص والتحديات الناجمة عن الأزمة، واستعرض المكتب في هذه الندوة آليات عودة المدارس بالدول الأعضاء وأولوياتها ومتطلباتها ونماذج مقترحة لخطة الاستعداد للعودة.

عقدت الندوة عبر الاتصال المرئي وتم بثها مباشرةً على موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج حيث تمت مناقشة تساؤلات ومداخلات الشركاء والمتابعين والإجابة عليها، لتختتم الندوة بكلمة للمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي، شكر فيها المتحدثين في الندوة ومديرة الجلسة والمشرفين على إعداد محاورها وتنفيذها مؤكداً أهمية العمل على توصيات هذه الندوات المهمة.

وكانت مؤسسات التعليم قد واجهت خيارات صعبة في إعادة فتح المدارس أثناء وبعد جائحة COVID-19. ولهذا السبب، نشر فريق العمل الدولي المعني بالمعلمين من أجل التعليم 2030، بالاشتراك مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية (ILO)، مبادئ توجيهية لدعم صانعي السياسات في تصميم سياسات العودة إلى المدرسة وتطوير إجراءات إعادة فتح المدارس.

وتقدم هذه المبادئ التوجيهية سلسلة من التوصيات، مع الاعتراف بضرورة أن تحدد البلدان أولوياتها الخاصة في ضوء السياق الوطني واتخاذ قرارات مستنيرة من خلال الحوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

بالإضافة إلى ذلك، طور TTF "مجموعة أدوات لقادة المدارس" لمرافقة هذه الإرشادات، والتي توفر نصائح عملية وأدوات لقادة المدارس لدعم المعلمين أثناء عملية العودة إلى المدرسة. وتمت ترجمة النسخة العربية من الإرشادات بواسطة مكتب التربية العربي لدول الخليج.