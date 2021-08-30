رحيل بدر بانون و بقاء الشناوي .. الساعات الأخيرة تحسم الحقيقة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب رحيل المغربى بدر بانون من النادى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية وذلك بناء على طب بيتسو موسيمانى وتأييد لجنة التخطيط بالنادي.

وترى لجنة التخطيط أن اللاعب المغربي لم يقدم المردود المطلوب مع الاهلى وتنتظر لجنة التخطيط وصول عرض خليجى مناسب للاعب لغلق الملف.

محمد الشناوي يتألق في تدريبات الأهلي - صورة أرشيفية

وكان نادي النصر السعودي يسعى لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى صفوفه وقدم عرضاً بـ12 مليون دولار كأكبر عرض لحارس مرمى في مصر.

وسعى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية لاستقدام حارس بيراميدز ليكون بديلاً لمحمد الشناوي، إلا أن إنهاء فترة الميركاتو واتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي مع الشناوى حسم الموقف لصالح الأهلي ببقاء حارسه الأساسي.

وأعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي موعد بدء وانتهاء سوق الانتقالات الصيفية 2021. ، وقررت اللجنة بداية الميركاتو الصيفي 2021 الأحد 27 يونيو 2021 إلى 31 أغسطس 2021 .

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عندما فاز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما في الدار البيضاء ليفوز النادي الأهلي باللقب الإفريقي العاشر للبطولة.



موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي عندما يواجه الأهلي غريمه الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي في يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

يسعى المارد الأحمر للفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي بالتغلب على فريق الرجاء المغربي الذي حقق الفوز على شبيبة القبائل

وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر الإفريقي 2020 على حساب نهضة بركان المغربي أيضاً وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الدوحة.



وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان نادي الزمالك قد تُوج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها الثامنة والعشرين، فيما تُوج فريق الرجاء المغربي بالنسخة السابعة والعشرين، وذلك على حساب الترجي الرياضي التونسي في النسختين.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإفريقي بانتزاعه اللقب في (7) نهائيات من أصل 8 خاضها، كان آخرها في نسخة 2014 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.