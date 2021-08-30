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إقبال سياحي روسي على جولات «سيتي تورز» في الغردقة

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إقبال سياحي روسي على جولات «سيتي تورز» في الغردقة إقبال سياحي روسي على جولات «سيتي تورز» في الغردقة

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شهدت جولات «السيتي تورز» التي يتم تنظيمها لمئات السائحين يوميا للتعرف على معالم مدينة الغردقة وعلى العادات والتقاليد المصرية اقبالا من السائحين الروس، ورصدت المصري اليوم مجموعة سياحية روسية أثناء زيارتها لمنطقة كورنيش الشيراتون بالغردقة وهم يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي بخلفية شاطئ البحر واللنشات البحرية المتجهة للجزر والمحميات ومناطق الغوص.

تهدف الرحلات لتعريف السائح بالغردقة والأسواق التجارية والأماكن السياحية والدينية خاصة التي تتميز بطابع معماري وبنائي متميز والتقاط صور تذكارية من كورنيش منطقة الشيراتون وفلفلة على البحر مباشرة.


أكد محمود صابر مرشد سياحي، أن شركات السياحة تضع الجولة الداخلية بمدينة الغردقة لتعريف السائح بمكونات المدينة وشوارعها والعادات والتقاليد والأسواق والمزارات الدينية، حيث يرغب الكثير من السائحين على التعرف على حياة أهل المدينة بعيدا عن القرى السياحية، موضحا أن الجولة اختيارية للسائحين ومن بين أهدافها القضاء على الملل الذي يصيب بعض السائحين خلال تواجدهم الدائم بالفندق ويحرص معظم السائحين خاصة الروس على المشاركة في الجولة السياحية.

المصرى اليوم

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