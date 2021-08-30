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الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 40%

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الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 40% الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 40%

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قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إنه في بداية عام 2021 تم رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 12 إلى 40%.

وأضاف “الرفاعي”، خلال حواره ببرنامج “القاهرة وناسها”، الذي يقدمه الإعلامي مدحت الوكيل، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان المخطط طبقًا لوزارة التخطيط، الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحي في القرى إلى 100% عام 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «حياة كريمة»، لخدمة الريف المصري، طالب من الانتهاء من تغطية الصرف الصحي على ثلاث سنوات فقط.

المصرى اليوم

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