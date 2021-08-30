مصلحة الضرائب: أي نشاط تجاري سيخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت

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قال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، إن هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات تجارية على منصات الإنترنت مسجلة في مصلحة الضرائب وملتزمة بسداد التزاماتها، ومنها جوميا وسوق دوت كوم حيث يقومون بدفع الضرائب.

وأضاف السيد محمود صقر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناه «دى إم سي»، أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت فالجميع يخضع لقانون الضرائب، مشيرًا إلى أن أي شخص يمارس نشاط تجاري على الفيس بوك يجب عليه فتح ملف ضريبي قبل البدء في نشاطه.

وأوضح صقر أن مصلحة الضرائب تقوم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بعمل تتبع لجميع العمليات التجارية على الإنترنت.