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سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا

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سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا

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يصل إلى إسرائيل، غدًا الثلاثاء، السفير البحريني لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، لتولي مهامه رسميًا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين «يصل السفير البحريني الجديد لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب غدًا على متن رحلة جوية لطيران الخليج، تهبط في مطار بن جوريون».

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرًا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس أصدر ملك البحرين مرسومًا بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير الماضي إيتاي تاجنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

المصرى اليوم

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