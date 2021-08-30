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«تعليم مطروح»: 4 لجان جاهزة لاستقبال 158 طالبا في الدور الثاني للثانوية العامة

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«تعليم مطروح»: 4 لجان جاهزة لاستقبال 158 طالبا في الدور الثاني للثانوية العامة «تعليم مطروح»: 4 لجان جاهزة لاستقبال 158 طالبا في الدور الثاني للثانوية العامة

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ترأس عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، حيث يؤدي 158 طالبا الامتحان أمام 4 لجان امتحانية بمدن مرسى مطروح والحمام والضبعة وسيدي براني.

وأوضح سلامة أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام لمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية والاستراحات الحكومية وتذليل كل العقبات، مشددا علي تطبيق القرارات الوزارية الخاصة الامتحان.

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع توافر كل الإجراءات الاحترازية المشددة والتدابير الوقائية المحكمة في مواجهة جائحة باللجان الامتحانية مع اتباع التعليمات والإرشادات الواردة بخطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير دوريا مع توفير الاحتياجات اللازمة في اللجان الأربع المحددة لامتحان الدور الثاني، لافتا إلى أنه سيتم الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في الإصابة بكورونا بين الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأكد مدير تعليم مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وجودة الاستراحات الحكومية والتي يقيم فيها المنتدبون لاعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة حيث ينتظر وصولهم الأربعاء المقبل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكداً أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط علي غرار امتحانات الدور الاول يوليو الماضي في سبيل الوصول بها الي بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بتطبيق النظام الامتحاني المتميز هذا العام.

المصرى اليوم

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