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وزيرة التجارة : إقامة معرضين للمنتجات المصرية بالعراق وجوبا نهاية 2021

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وزيرة التجارة : إقامة معرضين للمنتجات المصرية بالعراق وجوبا نهاية 2021 وزيرة التجارة : إقامة معرضين للمنتجات المصرية بالعراق وجوبا نهاية 2021

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك توجيهًا رئاسيًا بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها بشكل أمثل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن هناك 600 قطعة أرض تم حصرها عند مستثمرين غير جادين.

ولفتت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إلى أن هناك لجانًا متخصصة تعاين على أرض الواقع لمعرفة المستثمر الجاد من غير الجاد. وأضافت، أنه تم حصر الأراضي في المحافظات، موضحة أن الأولوية في الحصول على الأراضي لأصحاب المشروعات القائمة ولديهم رغبة في التوسع.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك مجمعات صناعية جاهزة أتاحتها الدولة للتيسير على المستثمرين المبتدئين، كما تتيح قطع الأرض للمستثمرين الكبار. وواصلت، أن هناك مجمعات صناعية تم تخصيصها بالكامل للمستثمرين، موضحة أن من يخصص مصانع له تكون هناك متابعة يومية معه.

وأشارت إلى أن الأولوية للمستثمر الذي ينتج سلعة يتم استيرادها من الخارج وبالتالي يقلل قيمة فاتورة الواردات. واستكملت، أن الأولوية الثانية لمن يعمق المنتج المحلي ويستطيع إنتاج منتجات له قدرة تنافسية مع المنتجات الأجنبية أو إنتاج كميات أكبر تتيح فرصة لتصديرها.

وأردفت، أن الواردات والصادرات المصرية زادت في الفترة الأخيرة. وأكدت أن اقتحمت العديد من الأسواق الجديدة في العمق الأفريقي مثل السنغال والكاميرون وجنوب السودان، وهناك أمل للعودة بقوة لأسواق الأردن والعراق، حيث إن المنتج المصري يتميز بالجودة والسعر المناسب. واختتمت، أن مصر ستقيم معرضين قبل نهاية العام الحالي للمنتجات المصرية في العراق وجوبا عاصمة جنوب السودان.

المصرى اليوم

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